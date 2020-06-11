Москва, , 19:41 — REGNUM PREMIER Studios запускает «акселератор идей» в жанрах хоррор (ужасы) и триллер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июня сообщают в пресс-службе компании.

Принять участие в необычной инициативе могут как начинающие, так и опытные кинематографисты. Им нужно будет рассказать свою придуманную историю в формате пилотного веб-эпизода хронометражем не более 15 минут.

Весь процесс, от отбора до разработки идей, будут курировать креативные продюсеры PREMIER Studios, принимавшие участие в создании сериалов: «Мёртвое озеро», «Эпидемия», «Обычная женщина», «Чернобыль. Зона отчуждения» и т.д. Участникам предстоит пройти два этапа: на первом они будут представлять свой проект кураторам, а на втором — руководителям студии.

Напомним, PREMIER Studios реализует эту инициативу уже второй год подряд. По словам представителей студии, по двум из десяти проектов, прошедших отбор, уже заключены контракты на производство.

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