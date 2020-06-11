Москва, , 18:51 — REGNUM Книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний «ЛитРес», провел исследование какая книга, начиная с 12 июня 1992 года, стала самой востребованной у российских читателей.

По данным сервиса, самой читаемой книгой за прошедшие почти двадцать лет стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Интересно, что следующим изданием в этой рейтинге значится научно-популярная работа известного психолога Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». На третьем, почетном месте стоит учебник по преодолению судебных невзгод Лариса Парфентьевой «100 способов изменить жизнь». И только далее произведения признанных современных классиков — роман Бориса Акунина «Не прощаюсь» и рассказ Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».

Также в читательском фаворе сочинения Александра Полярного, Татьяны Устиновой, Сергея Лукьяненко, Евгения Водолазкина, Захара Прилепина, Алексея Сальникова.