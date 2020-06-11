Москва, , 16:53 — REGNUM Легендарная студия «Союзмультфильм и крупная французская компания Cyber Group Studios, занимающаяся прокатом и производством анимации, создали совместное предприятие: CYBER SOYUZ JUNIOR. Об этом было объявлено в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Byers Event: digital edition, организованном Роскино при поддержке Минкульта РФ и Правительства г. Москвы.

Борис Машковцев и Пьер Сисманн во время Санкт-Петербургкого культурного форума подписали соглашение о намерениях сотрудничества. © Пресс-служба «Союзмультфильм»

Новая компания CYBER SOYUZ JUNIOR займется производством мультсериалов и полнометражных мультфильмов в технике 2D для малышей. Сотрудничество Cyber Group Studios и «Союзмультфильма» началось еще в 2018 году: французская компания стала сопродюсером и прокатчиком мультсериала «Оранжевая корова». Теперь, уже в рамках деятельности нового предприятия, планируется аналогичная работа по ряду проектов, в том числе — мультсериалу «Зебра в клеточку».

Борис Машковцев и Пьер Сисманн во время Санкт-Петербургкого культурного форума подписали соглашение о намерениях сотрудничества. © Пресс-служба «Союзмультфильм»

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что сотрудничество с Cyber Group Studios — стратегически важная веха в истории развития «Союзмультфильма». Оно дает бесценный опыт продюсирования проектов международного уровня.

Президент и генеральный директор Cyber Group Studios Пьер Сисманн признался, что гордится сотрудничеством со знаменитой русской студией. Он подчеркнул, что обмен профессиональным опытом представителей России и Франции поспособствует не только взаимному росту, но и поможет развивать креативный потенциал анимационных индустрий обеих стран.