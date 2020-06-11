Челябинск, , 15:56 — REGNUM Пианист Денис Мацуев награждён знаком за заслуги перед Челябинской областью. Награду ему вручил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Церемония прошла в день 45-летия музыканта. Текслер отметил, что Мацуев пользуется на Южном Урале заслуженными уважением, любовью и признанием. От имени жителей региона и от себя он пожелал ему дальнейших успехов и выразил надежду на новые встречи.

Отметим, в Челябинской области с 2012 года проводится международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». А в Челябинске под его вниманием уже много лет находится вопрос о том, чтобы создать полноценный симфонический коллектив.