Москва, , 15:53 — REGNUM 11 июня в Москве состоится знаменательное культурное событие — открывается первый столичный автокинотеатр «Каро под звездами: Vegas». Для полноты чувств вышедших из режима самоизоляции горожан будет демонстрироваться семейный комедийный боевик (все в одном) «Мой шпион».

Кинопрокатчики также покажут новинки этого сезона: «Идеальные незнакомцы», «Достать ножи», «Текст», «Давай разведемся» и другие картины. Организаторы уверены в успехе нового старого формата, так как это и большая премьера кино, и светское мероприятие, и даже автосалон.