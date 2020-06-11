Москва, , 15:39 — REGNUM С 15 по 21 июня в Москве в онлай-формате пройдет второй фестиваль «Точка перемещения», посвященный вынужденной миграции и этнокультурному разнообразию. Организаторами форума выступают Музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея, Агентство ООН по делам беженцев и другие организации.

Задача фестиваля — представить и осмыслить современный город как центр этнокультурного многообразия.

Один из участников проекта — Музей Москвы — выложит серию актуальных и острых диалогов о миграции режиссеров, ученых, урбанистов, педагогов.

15 июня на сайте фестиваля будет доступен первый выпуск подкаста «Точка перемещения».

Необходимо отметить, что организаторы обеспокоились проблемами глухих и слабослышащих людей: трансляция будет идти параллельно и на языке жестов.