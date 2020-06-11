Москва, , 15:12 — REGNUM Специальную онлайн-программу в честь Дня России, включающую лекцию об истории российских гимнов и праздничные концерты, представит 12 июня Российский национальный музей музыки. Об этом сообщает пресс-служба музея на официальном сайте.

Откроет праздничную трансляцию лекция-беседа историка, культуролога и телеведущего Константина Ковалева-Случевского и гендиректора Музея музыки Михаила Брызгалова. Они расскажут зрителям об истории гимнов нашего государства.

Также в праздничной программе состоятся два концерта: прямой эфир концерта «Играй, Россия!» из Прокофьевского зала Музея музыки и трансляция праздничного концерта «С Днем России!»

В первом концерте выступят инструментальный дуэт 1X1 DUO в составе Владимира Дунаева (балалайка) и Луизы Нуриевой (домра), а также Ворфоломеева (балалайка).

В программе второго концерт, которым завершится праздничная программа музея, состоится выступление Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной.

Трансляции мероприятий будут вестись на сайте Музея музыки и в соцсетях музея в «ВКонтакте» и «Facebook».