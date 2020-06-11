Лос-Гатос, США, , 14:52 — REGNUM Коллекцию фильмов и сериалов, касающихся расовых проблем, в одном каталоге собрали на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает сетевое издание «Киноафиша».

В библиотеке сервиса появилась специальная вкладка Black Lives Matter, являющаяся одновременно лозунгом массовых протестов, проходящих в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая, случившейся после его жесткого задержания полицейскими.

Во вкладке открывается каталог с 45-ю игровыми и документальными фильмами. Представлены полнометражные и многосерийные проекты.

Среди этих картин присутствуют: фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови», картины Авы ДюВерней «Тринадцатая» и «Когда они нас увидят, фильмы «Лунный свет», «Оранжевый — хит сезона» и другие.

«Когда мы говорим, что жизни афроамериканцев важны, мы также имеем в виду, что истории афроамериканцев важны. Мы понимаем, что движение к реальным, полезным изменениям займет время, поэтому начинаем с выбора мощных и сложных историй об афроамериканском опыте», — сообщили в пресс-службе Netflix.

https://twitter.com/netflix/status/1270702375422980096