Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге возвращается к работе легендарный автомобильный кинотеатр «Фара», зрители которого смогут посмотреть лучшие фильмы последних лет. Об этом 11 июня сообщает пресс-службе ГК «Кино Сити».

Начнет свою работу автомобильный кинотеатр 12 июня во дворе бизнес-центра на проспекте Непокоренных дом 17/4. Основой репертуара кинотеатра станут лучшие фильмы последних лет.

«Традиционно кино на большом экране можно будет смотреть из салона собственного автомобиля, а звуковая дорожка будет передаваться в автомобиль с помощью радиопередатчика на специальной частоте», — отметили в пресс-службе.

Кинотеатр будет работать ежедневно, в период белых ночей сеансы будут начинаться в 23:00 и заканчиваться около трех часов ночи. На парковке смогут находиться сразу 50 автомобилей.

Организаторы автокинотеатра отметили, что обслуживание автомобилей будет осуществляться с минимальным количеством контактов и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, а билеты на просмотре необходимо бронировать заранее.

Добавим, впервые автокинотеатр «Фара» начал работать в Петербурге 31 декабря 1999 года. Он стал самым северным в мире, на его сеансы приезжали автомобилисты и байкеры со всех городов Северо-запада России. Кинотеатр проработал до 2006 года.