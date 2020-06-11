Тибетский автономный район, Китай, , 12:58 — REGNUM Духовный лидер Тибета Далай-лама Далай-лама XIV выложил в сети композицию Compassion («Сострадание»). Это одна из одиннадцати музыкальных мантр альбома Inner World («Внутренний мир»), уточняет Your EDM.

Выход альбома запланирован на 6 июля — в этот Далай-лама исполнится 85 лет.

В записи композиций участвовали музыкантами Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии.

Все вырученные от продажи диска средства будут направлены на благотворительность.