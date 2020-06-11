Москва, , 12:27 — REGNUM Поздравление народного артиста России Дениса Мацуева с 45-летием направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Ваш редкий дар, уникальный стиль исполнения покорили зрителей во всем мире. Каждым своим выступлением вы искренне, глубоко передаете великую красоту классических произведений, дарите публике незабываемые эмоции», — написал премьер-министр в поздравлении.

Он также охарактеризовал Мацуева, как человека, обладающего невероятной созидательной энергией, позволяющей ему выступать инициатором различных благотворительных или просветительских проектов, оказывать поддержку молодым одаренным музыкантам, а также открывать широкой публике новые имена.

Напомним, пианист родился в Иркутске 11 июня 1975 года. Известность Мацуеву принесло выступление на XI Международном конкурсе П. И. Чайковского в 1998 году, где он завоевал Первую премию.