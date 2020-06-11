Штат Калифорния, США, , 12:17 — REGNUM Первый эпизод своего многосерийного проекта «Rabbits» («Кролики»), выходившего в сети в 2002 году, опубликовал американский режиссер Дэвид Линч на своем канале в YouTube.

В ролике показана беседа трех людей гигантских кроликов в виде людей с кроличьими головами. Кролики все время находятся в одной комнате время от времени перемещаясь по ней.

Роли в этом шоу исполнили актеры Скотт Коффи, Лаура Хэрринг и Наоми Уоттс. Эти же артисты играли роли в полнометражной картине Линча «Малхолланд Драйв», который вышел в 2001 году и номинировался на премию «Оскар».

В мае Линч также опубликовал анимационный короткометражный фильм «Пожар», который снял еще в 2015 году, но не показывал широкой публике.

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