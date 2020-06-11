Омск, , 12:03 — REGNUM Омская область второй год подряд вошла в десятку лучших регионов России по развитию культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Бурков заявил о необходимости сделать это достижение традицией. По его словам, в 2019 году в области провели капитальный ремонт 27 сельских домов культуры.

«6 муниципальных районов обеспечены автоклубами. Кроме того, мы завершили работу по оснащению современными кинозалами всех муниципальных районов области. Для детских школ искусств были приобретены 50 пианино», — отметил он.

В области состоялись также яркие театральные мероприятия. По мнению руководителя региона, всё это подтверждает статус Омска как культурной столицы Сибири.

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