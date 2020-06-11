Лос-Анджелес, США, 11 июня 2020, 12:00 — REGNUM Русскоязычный трейлер нового фильма режиссера и сценариста Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» опубликовали на YouTube-канале 20th Century Studios Russia.
В фильме собран звездный актерский состав: Бенисио Дель Торо, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо и другие актеры.
В картине будут рассказываться несколько историй из жизни сотрудников французского филиала американской газеты. События разворачиваются в середине XX века.
Выход картины в прокат планировался в июле, но из-за пандемии коронавируса дата премьеры перенесена на 12 ноября.