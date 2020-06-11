Москва, , 11:52 — REGNUM Министерство культуры России не спешит с разрешением возобновить концертную деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Пока пандемия в стране окончательно не пошла на спад, сказать, какая эпидемиологическая ситуация будет в то или иное время, трудно. Сегодня ведомство только разрабатывает свои рекомендации и вскоре должно направить их на согласование в Роспотребнадзор.

Если обстановка позволит, то концерты и спектакли могут начаться в августе, но, скорее всего, это произойдет осенью.

Понятно, что все уже введенные рекомендации для других учреждений культуры останутся в силе: масочный и перчаточный режим, санитарная дистанция, обработка помещений, измерение температуры и другие.

Один из самых злободневных вопросов открытия залов — это порядок рассадки зрителей. Он еще должен быть согласован между государственными ведомствами и профессиональным сообществом.

Однако разрешение начать репетиции с ограниченным числом участников, судя по всему, дано.