Иваново, , 11:43 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского состоится в полном объеме в запланированные ранее сроки, но в онлайн-формате. Об этом заявили организаторы мероприятия на официальных страницах в соцсетях.

«Фестиваль пройдет с 25 по 30 июня этого года в новом формате. Он сохранит все свои ключевые элементы — кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы, фестивальные газету, каталог и мерч», — сообщили организаторы.

Все показы кинофильмов, трансляции интервью с кинематографистами, а также спецпоказы будут организованы на онлайн-ресурсах. Конкурсную программу будет оценивать международное жюри в составе пяти экспертов: немецкого режиссера Фреда Келемана, российской актрисы Ольги Сутуловой, кинокритика Алены Шумаковой, израильского режиссера Лины Чаплин. Пятый член жюри не называется.

Организаторы сообщили, что в рамках фестиваля будет представлена и «сногсшибательная» внеконкурсная программа. Также на фестивале покажут фрагменты документального фильма Федора Бондарчука об его отце Сергее Бондарчуке.

https://www.instagram.com/p/CBQNBKnivJY/