Сан-Диего, США, , 11:36 — REGNUM Международный фестиваль Comic-Con пройдёт в онлайн-формате с 22 по 26 июля 2020 года. Об этом 10 июня на своей странице в Twitter рассказал редактор издания Collider Стивен Вайтнрауб.

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1270782674681032704

Впервые в истории «посетить» Comic-Con можно будет совершенно бесплатно. Организаторы фестиваля планируют удалённо провести множество презентаций и открыть онлайн-магазины со специальными предложениями.

Напомним, провести Comic-Con в традиционном формате не удалось из-за бушующей пандемии коронавируса. Изначально фестиваль должен был пройти в Сан-Диего (США).

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