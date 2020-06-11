Москва, , 11:31 — REGNUM Российские музеи смогут проводить экскурсии для организованных туристических групп только после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованных 11 июня рекомендациях Роспотребнадзора.

«Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями», — отметили в ведомстве.

Посетители музеев должны обязательно иметь при себе защитные маски. В связи с этим рекомендовано организовать продажу масок перед входами в музеи.

Музеям также рекомендовано отдать предпочтение бесконтактной продаже билетов и по возможности свести к минимуму использование в кассах наличных денег. Контролировать билеты на входе стоит с помощью сканеров штрих-кодов или подобных устройств.