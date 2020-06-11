Иркутск, , 11:13 — REGNUM Видеоверсию киношколы Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина начал публиковать Иркутский областной кинофонд. Об этом сообщили в пресс-службе кинофонда.

Новый проект кинофонда основан на видеозаписях с творческих встреч и мастер-классов известных кинематографистов, походивших в прошлые годы в рамках фестиваля. Авторы проекта запланировали публикацию записей встреч с Юрием Ермолиным, Эмиром Кустурицей, Виктором Алферовым, Андреем Мерзликиным, Сергеем Мирошниченко, Владимиром Грамматиковым и другими именитыми кинодеятелями.

Первый сюжет с мастер-класса российского оператора Ермолина, в котором он рассказывает об особенностях съемок документального фильма об Олимпиаде 2014 года в России, уже опубликован на YouTube-канале Иркутского областного кинофонда. Этот мастер-класс состоялся на фестивале «Человек и Природа» в 2019 году.