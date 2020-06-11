Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Продюсер двух хорроров «Счастливого дня смерти» и «Счастливого нового дня смерти» и одновременно глава компании Blumhouse Productions Джейсон Блум сообщил о перспективе третьей части франшизы. Об этом он рассказал в интервью журналистам издания Entertainment Tonight.

В ответ на вопрос журналистов, дождутся ли поклонники выхода третьей части хоррора, Блум заявил: «Скажу вам, что я работаю над этим сверхурочно. Вы уж мне поверьте».

В финале второго фильма о бесконечных убийствах главной героини, вышедшей на экраны в 2019 году, однозначно подразумевалось продолжение сюжета в третьей части. Однако после провала картины в прокате будущее третьей части стало неопределенным.

Предполагалось, что вдохнуть новую жизнь в продолжение франшизы мог бы выход сериала на потоковом сервисе Netflix. Но до сих пор все участники съемочной команды заявляли, что никакой уверенности в продолжении работы над третьей частью нет.