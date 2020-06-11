Токио, , 09:59 — REGNUM Amazon хочет снять адаптацию популярного аниме «Обещанный Неверленд» с живыми актёрами. Об этом 10 июня сообщило издание Deadline.

Работой над шоу займутся звезда сериала «Герои» Маси Ока, сценарист мультфильма «Человек паук: Через вселенные» Родни Ротман, а также компания Vertigo Entertainment. Примерные даты начала съёмок пока не сообщаются.

Напомним, «Обещанный Неверленд» — это популярная фантастическая манга и одноимённый аниме-сериал по её мотивам. Главными героями истории являются сироты, планирующие побег из приюта.

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