Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM Автор сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис опровергла слухи о том, что во втором сезоне шоу главная героиня погибнет. Об этом 10 июня рассказал портал DiscussingFilm.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1270754091682140160

Шоураннер заявила, что весь второй сезон будет посвящён тайне исчезновения Кейт Кейн (Руби Роуз), однако героиня не пропадёт из сериала насовсем. Ранее многие инсайдеры сообщали, что «она просто погибнет за кадром», а роль Бэтвумен возьмёт на себя другой персонаж.

Напомним, исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Роби Роуз отказался от съёмок во втором сезоне шоу. Актриса заявила, что работа над сериалом отнимает у неё слишком много времени.

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