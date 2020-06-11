Тула, , 09:52 — REGNUM В Тульской области приняли решение о переносе на следующий год фестивалей «Толстой», «Тульский заиграй», «12 ключей», «Бежин луг», «Дедославль». Также часть культурных мероприятий, запланированных на лето 2020 года, перенесли в онлайн, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 11 июня. Решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Учреждения культуры очень активно нарабатывают материал, создают контент, ориентированный на разные категории зрителей. Новые продукты позволят популяризировать экспозиции музеев и привлечь новую аудиторию. К тому же такой формат дает возможность показать Тульскую область не только гостям, которые приезжают к нам из соседних регионов, но всем пользователям Сети», — пояснила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Главным мероприятием лета станет виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль и города Большой засечной черты», присоединиться к марафону зрителей приглашают в социальных сетях и на сайтах тульскийкремль. рф и visittula.com. Марафон стартовал 1 июня в Алексине, уже состоялось 21 мероприятие, которое собрало порядка 47 тысяч просмотров. Марафон продлится 13 недель и охватит 12 городов Большой засечной черты и музей «Тульский кремль».

Также в числе планируемых мероприятий — еженедельные тематические встречи, посвященные городам Большой засечной черты, в рамках проекта «Архивная среда», которые проведёт Государственный архив Тульской области, специальные этноремесленные программы, подготовленные объединением центров развития культуры. Зрители смогут увидеть лучшие концерты и постановки из прошлых лет Тульской областной филармонии. 12−14 июня состоится фестиваль авторской песни «Куликово поле» с участием бардов из России и из-за рубежа — также онлайн, как и юбилейный фестиваль «День пряника», намеченный на 8 августа.