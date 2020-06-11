Канны, Франция, , 09:45 — REGNUM Гуру мирового рекламного бизнеса 92-летняя Мэри Уэллс Лоуренс стала первой женщиной, удостоенной отдельной награды Международного фестиваля творчества «Каннские львы» «Лев Святого Марка» за выдающийся вклад в индустрии коммуникаций.

Как сообщает портал News.ru, торжественное награждение лауреатов самого авторитетного форума производителей рекламы пройдет в онлайн-формате в конце июня.

За плечами Мэри Уэллс Лоуренс блистательная карьера в мире рекламы, которая началась в 1952 году со скромной должности менеджера по рекламе в сети магазинов. Но уже в 1966 году стала соосновательницей фирмы Wells Rich Green и первой женщиной-руководителем, чью компанию котировала Нью-Йоркская фондовая биржа.