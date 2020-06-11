Нью-Йорк, США, , 09:43 — REGNUM В сети появился трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль». Об этом 10 июня сообщил «Мир Фантастики».

Премьера второго сезона ожидается 25 июня 2020 года. Все эпизоды будут доступны на сервисах DC Universe и HBO Max (в России — на «Кинопоиск HD»).

Напомним, «Роковой патруль» — это комедийный фантастический сериал, посвящённый команде супергероев из комиксов издательства DC Comics. Премьера первого сезона состоялась в феврале 2019 года.

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