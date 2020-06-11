Москва, , 09:01 — REGNUM Российская студия «Союзмультфильм» представила в онлайн-формате выставку «Чебурашка и все-все-все». Как поясняется в релизе компании, виртуальная экспозиция расскажет об истории создания прославленных анимационных образов, их дальнейшей «жизни и судьбе» на экране.

Любители мультиков не только увидят популярные фильмы с участием культовых героев, но и благодаря эскизам, фотографиям, кинодокументам узнают, как рождались Бременские музыканты, Винни-Пух, Крокодил Гена и Чебурашка, Умка, Карлсон, Заяц и Волк из «Ну, погоди!». На сайте также даны подробные сведения о замечательных советских мультипликаторах и истории их персонажей.