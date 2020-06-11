Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Арт-картина казахстанского хореографа Даны Мусы «Киелi би» («Священный танец») прошла отбор нью-йоркского кинофестиваля Dance on Camera, передает 11 июня телеканал «Хабар 24».

Фильм также попал во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля. Съемки картины проходили в Мангисатуской области Казахстана. Авторы кинопроекта считают, что фильм должен напомнить о близости человека с природой.

«Все мои проекты примерно об одном и том же — это связь с природой, это женщина свободная, которая соединена со своим телом и может себя выражать через свое тело», — сказала Дана Муса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года победителем XIII Азиатско-Тихоокеанского киноконкурса в номинации «лучший режиссер» стал Адильжан Ержанов из Казахстана.