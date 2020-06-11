Гуанчжоу, Китай, , 05:21 — REGNUM Оперный театр Гуанчжоу сообщил о возобновлении своей работы после закрытия на карантин, уже с 25 июня, с оперы «Марко Поло», сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

«Представление является долгожданным для многих, а билеты были раскуплены в первые же минуты продаж», — заявил помощник генерального директор оперного театра Чэнь Жуй.

По словам Чэня, жесткие антивирусные меры будут применяться в театре и после его открытия. Уровень посещаемости, при этом, будет снижен до 30% от нормы, а также будут соблюдаться меры социального дистанцирования людей.

Грядущее представление совмещает легенду о Марко Поло с оригинальной оперой написанной в Китае. Она была поставлена впервые в Оперном театре Гуанчжоу в 2018 году.