Гуанчжоу, Китай, 11 июня 2020, 05:21 — REGNUM Оперный театр Гуанчжоу сообщил о возобновлении своей работы после закрытия на карантин, уже с 25 июня, с оперы «Марко Поло», сообщает 10 июня агентство Синьхуа.
По словам Чэня, жесткие антивирусные меры будут применяться в театре и после его открытия. Уровень посещаемости, при этом, будет снижен до 30% от нормы, а также будут соблюдаться меры социального дистанцирования людей.
Грядущее представление совмещает легенду о Марко Поло с оригинальной оперой написанной в Китае. Она была поставлена впервые в Оперном театре Гуанчжоу в 2018 году.