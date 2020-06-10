Кубинка, Московская область, , 17:44 — REGNUM Освящение собора в честь Воскресения Христова, имеющего статус главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке предполагается совершить на неделю раньше, чем планировалось. Об этом 10 июня сообщил журналистам настоятель храма епископ Клинский Стефан (Привалов).

Настоятель храма пояснил, что предварительно принято решение провести освящение храма не 22 июня, а 14 июня. Таким образом предполагается развести два мероприятия: великое освящение собора и мероприятия по случаю Дня памяти и скорби 22 июня.

Также епископ Стефан сообщил, что оба мероприятия, по всей вероятности, возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, главный храм ВС России должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но открытие было отложено из-за пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о монументальных скульптурах, которые создал скульптор Даши Намдаков для оформления храма Вооружённых сил России в Кубинке.

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