Балабаново, Калужская область, , 18:44 — REGNUM Представители Балабаново Калужской области Юрий Демидов и Ксения Алешина с песней «Спасибо ветеранам» стали лауреатами заочного конкурса популярного фестиваля «Гринландия», сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Лауреаты фестиваля от Калужской области Grinlandia.ru

Заочный конкурс, который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Гринландия», традиционно привлекает авторов и исполнителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году по количеству участников конкурс побил свои предыдущие рекорды. В адрес оргкомитета поступило 3126 заявок из 75 российских регионов и 11 стран. В этом году жюри конкурса «Я люблю тебя, жизнь» определило 10 лауреатов и 32 дипломантов.

«Творчество не знает границ и расстояний, и заочный конкурс «Гринландии» — ещё одно тому подтверждение, — считает организатор фестиваля, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. В основе фестивального движения лежат главные человеческие ценности — любовь к Родине, к своей семье, уважение к подвигам предков. Эти темы находят отклик в сердцах и в творчестве огромного количества людей».