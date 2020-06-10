Балабаново, Калужская область, 10 июня 2020, 18:44 — REGNUM Представители Балабаново Калужской области Юрий Демидов и Ксения Алешина с песней «Спасибо ветеранам» стали лауреатами заочного конкурса популярного фестиваля «Гринландия», сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Лауреаты фестиваля от Калужской области
Лауреаты фестиваля от Калужской области
Grinlandia.ru

Заочный конкурс, который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Гринландия», традиционно привлекает авторов и исполнителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году по количеству участников конкурс побил свои предыдущие рекорды. В адрес оргкомитета поступило 3126 заявок из 75 российских регионов и 11 стран. В этом году жюри конкурса «Я люблю тебя, жизнь» определило 10 лауреатов и 32 дипломантов.

«Творчество не знает границ и расстояний, и заочный конкурс «Гринландии» — ещё одно тому подтверждение, — считает организатор фестиваля, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. В основе фестивального движения лежат главные человеческие ценности — любовь к Родине, к своей семье, уважение к подвигам предков. Эти темы находят отклик в сердцах и в творчестве огромного количества людей».