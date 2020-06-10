Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Съёмки второго сезона «Ведьмака» могут возобновиться в августе 2020 года. Об этом 9 июня сообщил портал Redanian Intelligence.

Съёмки должны начаться уже в первую неделю августа. Таким образом, работа над сериалом может быть закончена к Рождеству 2020 года.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль в шоу исполнил британский актёр Генри Кавилл.

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