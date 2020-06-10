Керчь, Крым, , 16:47 — REGNUM Сегодня, 10 июня, оргкомитет XII Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению межнационального единства народов Российской Федерации «Человек, познающий мир», объявил о начале приема заявок на участие. Смотр планируется провести с 25 по 30 октября 2020 года в городах Керчь, Феодосия и Ленинском районе Республики Крым.

Плакат XII Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению межнационального единства народов Российской Федерации «Человек, познающий мир» © Оргкомитет фестиваля «Человек, познающий мир»

К участию приглашаются полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы любой продолжительности, созданные в 2019—2020 гг. На фестивале традиционно демонстрируются отечественные ленты, отражающие жизнь народов России. Смотр не случайно проходит в Крыму: в республике проживают представители 175 национальностей.

За одиннадцать лет проведения фестиваль «Человек, познающий мир» посетили: режиссер Сергей Мокрицкий, актриса Марина Яковлева, сценарист Юрий Коротков, документалист Андрей Осипов, актриса Елена Санаева, киновед Лариса Солоницына, писатель Юрий Поляков, композитор Юрий Потеенко, прозаик Людмила Петрушевская, актер Сергей Фетисов, телеведущий Александр Друзь, продюсер Василий Соловьев, летчик-космонавт Александр Волков, полярник Виктор Боярский, режиссеры Федор Попов, Анна Чернакова, Иван Твердовский, Олег Ковалов, Лариса Садилова, Тофик Шахвердиев, Олег Штром, Андрей Зайцев, Василий Сигарев, Наталья Мещанинова и другие деятели культуры.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Крым.