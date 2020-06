Сан-Франциско, США, , 16:35 — REGNUM Энтузиаст воссоздал сюжетный трейлер игры The Last of Us: Part II при помощи фигурок из конструктора LEGO. Об этом 9 июня на своей странице в Twitter сообщила сценаристка проекта Хэлли Гросс.

https://twitter.com/Grosstastic/status/1270396971358892032

Гросс заявила, что её сильно рассмешил получившийся трейлер. Стоит отметить, что его созданием занимался российский аниматор Павел Прохоров, автор YouTube-канала Pavesome Films.

Релиз The Last of Us: Part II ожидается 19 июня 2020 года. Игра будет доступна только на консоли PS4.

