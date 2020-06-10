Рим, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 10 июня, на Netflix состоялась премьера итальянского хоррор-сериала Curon («Курон»). Об этом сообщается на официальной странице шоу в сервисе.

По сюжету сериала, женщина вместе со своей семьёй возвращается в город Курон в Северной Италии. Вскоре она узнаёт, что призраки прошлого продолжают охотится за ней и её детьми.

На Netflix вышли семь эпизодов первого сезона шоу. Все они доступны к просмотру с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Продавец капусты из «Аватара» хочет сыграть в сериале от Netflix

Читайте развитие сюжета: Netflix может продолжить съёмки «Ведьмака» уже в августе