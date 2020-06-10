Тибетский автономный район, Китай, , 15:54 — REGNUM Дебютный музыкальный альбом готовит к выходу к своему 85-летнему юбилею духовный лидер Тибета Далай-лама XIV. Об этом сообщили журналисты издания The Rolling Stone.

Дата выхода альбома запланирована на 6 июля. Альбом будет называться «Inner World» («Внутренний мир»). Треки содержат классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, смешанные с музыкой в стиле нью-эйдж.

11 композиций, входящих в альбом, создавались совместно с музыкантами Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Как сообщают журналисты, музыканты предложили Далай-ламе идею записать альбом много лет назад, но он отказался. Они повторили попытку в 2015 году, и Далай-лама неожиданно согласился.

По словам музыкантов, когда они обсуждали с ним запись альбома, духовный лидер был очень взволнован и объяснял, насколько важна музыка. «Музыка может помочь людям так, как никто, и вернуть нас к нашей истинной природе и нашему доброму сердцу», — передал слова Далай-ламы Кунин.