Нью-Йорк, США, 10 июня 2020, 14:50 — REGNUM Самым ценным персонажем киновселененной Marvel оказался Соколиный глаз. Об этом 10 июня сообщает портал Shazoo, ссылаясь на исследование Film Franchise Showdown.
Речь идёт не об эффективности героя в бою, а об оценках и кассовых сборах фильмов с его участием. На втором и третьем место в списке самых «ценных» персонажей оказались Звёздный лорд и Чёрная вдова.
Напомним, Соколиный глаз — это персонаж из комиксов издательства Marvel. Он является профессиональным солдатом и наёмником, который мастерски орудует луком.
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