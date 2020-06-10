Нью-Йорк, США, , 14:50 — REGNUM Самым ценным персонажем киновселененной Marvel оказался Соколиный глаз. Об этом 10 июня сообщает портал Shazoo, ссылаясь на исследование Film Franchise Showdown.

Речь идёт не об эффективности героя в бою, а об оценках и кассовых сборах фильмов с его участием. На втором и третьем место в списке самых «ценных» персонажей оказались Звёздный лорд и Чёрная вдова.

Напомним, Соколиный глаз — это персонаж из комиксов издательства Marvel. Он является профессиональным солдатом и наёмником, который мастерски орудует луком.

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