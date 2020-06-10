Москва,
10 июня 2020, 15:10 — REGNUM Во вторник, 9 июня, в московской галерее АРТ4 прошло торжественное закрытие четырех выставок: «Дерма» Данилы Полякова и Дмитрия Журавлева, «Черное озеро грез» Дианы Капизовой, «Самоисскуствление» от Alice Hualice и «Любовь в некрасивой комнате» Юлии Заставы. Их показ был прерван в связи с принятием мер по борьбе с короновирусной пандемией.
Диана Капизова проводит экскурсию на финисаже выставки Черное озеро грез
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители финисажа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители финисажа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Снятие карантинного режима стало причиной появления на улицах Москвы большого количества людей, покинувших режим самоизоляции. Однако, на мероприятие пришло сравнительно небольшое число посетителей. Заявленный масочно-перчаточный режим соблюдался не всеми.
Посетители перед входом в галерею АРТ4
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители финисажа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители финисажа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участница финисажа в галерее АРТ4
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотограф Дарья Ястребова и основатель галереи АРТ4 коллекционер Игорь Маркин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Несмотря на официальное возвращение к прежнему формату проведения мероприятий, последствия недавнего карантина все еще чувствуются, о чем свидетельствует одна десятая часть от обычного количества посетителей галереи за одно мероприятие.
Фрагмент видеоролика художницы Дианы Капизовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция работ художницы Alice Hualice
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция работ художницы Alice Hualice
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция работ художницы Alice Hualice
Василий Иванов © ИА REGNUM