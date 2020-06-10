10 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 15:10 — REGNUM Во вторник, 9 июня, в московской галерее АРТ4 прошло торжественное закрытие четырех выставок: «Дерма» Данилы Полякова и Дмитрия Журавлева, «Черное озеро грез» Дианы Капизовой, «Самоисскуствление» от Alice Hualice и «Любовь в некрасивой комнате» Юлии Заставы. Их показ был прерван в связи с принятием мер по борьбе с короновирусной пандемией.

Диана Капизова проводит экскурсию на финисаже выставки Черное озеро грез Василий Иванов © ИА REGNUM

Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4 Василий Иванов © ИА REGNUM Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4 Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители финисажа Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM Посетители финисажа Василий Иванов © ИА REGNUM

Снятие карантинного режима стало причиной появления на улицах Москвы большого количества людей, покинувших режим самоизоляции. Однако, на мероприятие пришло сравнительно небольшое число посетителей. Заявленный масочно-перчаточный режим соблюдался не всеми.

Посетители перед входом в галерею АРТ4 Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители финисажа Василий Иванов © ИА REGNUM Посетители финисажа Василий Иванов © ИА REGNUM

Участница финисажа в галерее АРТ4 Василий Иванов © ИА REGNUM Фотограф Дарья Ястребова и основатель галереи АРТ4 коллекционер Игорь Маркин Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на официальное возвращение к прежнему формату проведения мероприятий, последствия недавнего карантина все еще чувствуются, о чем свидетельствует одна десятая часть от обычного количества посетителей галереи за одно мероприятие.

Фрагмент видеоролика художницы Дианы Капизовой Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция работ художницы Alice Hualice Василий Иванов © ИА REGNUM