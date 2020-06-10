Эссекс, Великобритания, , 13:36 — REGNUM Новый клип на трек «Friday 13th» («Пятница 13-е») выпустила британская группа Gorillaz. Клип опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Трек записан совместно с франко-британским рэпером Октавианом. В ходе клипа чередуются крупные планы лица Октавиана и мультипликационных образов музыкантов группы, сопровождающиеся сменами рисованных дорог, тоннелей, шоссе и трасс.

«Каждый день начинается в темноте и заканчивается в темноте, но между этим есть свет», — говорят музыканты в новой песне.

Трек стал четвертым эпизодом будущего альбома Gorillaz «Song Machine». Музыканты обещали выпускать по одному треку из альбома в течение всего года.