Москва, , 12:24 — REGNUM День рождения в 84-й раз отмечает киностудия «Союзмультфильм» 10 июня, не собираясь останавливаться на прошлых достижениях. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

«84 года — это время обновления, легкого дыхания и новых проектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что достигнут солидный возраст с длинным списком достижений за годы работы. Навряд ли в России найдется хоть один человек, не смотревший хотя бы один мультфильм производства киностудии, подчеркивается в сообщении.

«Обещаем радовать качественной анимацией, возвращениями знакомых героев и совсем новыми любимцами», — сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Напомним, в 2017 году киностудия переехала в новое здание и начала активное обновление своей мультпродукции. Помимо наполнения своих каналов ранее выпущенными мультфильмами, были представлены ряд новых сериалов, авторских картин и мультфильмов.

В период действия режима самоизоляции работа специалистов киностудии продолжалась в удаленном формате. За прошедший период удалось выпустить 28 серий из различных проектов.