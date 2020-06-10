Лондон, , 12:04 — REGNUM Двухнедельного карантина удалось избежать актеру Тому Крузу, прилетевшему в Лондон за несколько часов до вступления в силу новых распоряжений правительства Великобритании, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Sun.

Круз совершил 11-часовой перелет из Флориды (США) в аэропорт Biggin Hill в пригороде Лондона специально подобрав рейс, которым он смог бы прилететь до начала действия новых ограничений. Он приземлился в Великобритании вечером, а на следующее утро начинали действовать требования двухнедельного карантина для прибывающих из-за границы.

«Не случайно Том прибыл именно вечером в воскресенье, съемочная группа не хотела, чтобы главному герою пришлось сидеть в изоляции 14 дней», — рассказали журналисты со слов источника.

Актер прибыл в Великобританию для продолжения съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Съемки будут проходить в пригороде Оксфорда на заброшенной базе Королевских военно-воздушных сил. Как сообщают журналисты, Круз будет жить в Лондоне и добираться к месту съемок на вертолете.