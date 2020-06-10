Москва, , 12:02 — REGNUM Известный советский и российский писатель-сатирик, телеведущий сценарист Анатолий Трушкин скончался в Москве на 79-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

При этом сатирик был направлен в больницу около месяца назад после того, как у него был получен положительный тест на коронавирус.

Заболевание COVID-19 протекало в тяжёлой форме, Трушкин был подключён к аппарату ИВЛ и накануне его состояние резко ухудшилось.

Напомним, Анатолий Трушкин работал с такими известными юмористами как Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур, а также выступал сольно. Кроме этого, он является автором 10 книг и сценаристом трех сериалов. Три его юмористических рассказа стали основой популярного детского тележурнала «Ералаш».