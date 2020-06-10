Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Контракт на выпуск пяти картин в формате screenlife заключили кинокомпания Universal Pictures и российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

«Мы договорились, что это будет пять фильмов Screenlife в разных жанрах, и, конечно, я буду обсуждать с ними актерский состав и режиссеров, но они мне доверяют. Потому что каждый фильм Screenlife, который мы сделали, был успешным по-разному, некоторые из них были творческими, а некоторые коммерчески, и потому что это новый язык. Мы знаем, что там будут романтические комедии, научно-фантастические, ужасы, фэнтези и детективные истории», — рассказал Бекмамбетов о сделке с Universal Pictures.

Режиссер в период карантинных мер, обусловленных борьбой стран с распространением коронавируса, занимался производством screenlife-фильмов. Представители продюсера уточнили журналистам, что в производстве находится продолжение картины «Поиск», фильм по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и в той или иной степени 50 проектов Screenlife.

Журналисты также сообщили, что Бекмамбетов думает над применением формата screenlife для продолжения фильма «Особо опасен», который был дебютом режиссера в Голливуде.