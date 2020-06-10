Бишкек, , 11:15 — REGNUM Депутат Курманкул Зулушев, выступая на заседании парламента Киргизии предложил министерству культуры инициировать посмертное присвоение звания «Героя Киргизской Республики» популярному акыну-импровизатору Элмирбеку Иманалиеву, передает «Kaktus.media».

В ответ на предложение парламентария заместитель министра культуры Нуржигит Кадырбеков заметил, что ранее власти республики уже вручали посмертно это высокое звание, но по мнению общественности, поступать подобным образом еще раз не стоит.

«Я думаю, сам покойный Элмирбек Иманалиев был бы против, если бы его спросили об этом при жизни. Ведь звание «Герой Киргизии» — это высокое звание, присваиваемое за подвиг во время войны или в другие тяжелые времена, и есть спор, насколько правильно присуждать такое звание деятелям культуры», — сказал он.

И добавил, что акын Иманалиев даже без этого звания останется для киргизстанцев «героем нашего времени».

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