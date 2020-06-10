Мурманск, , 10:58 — REGNUM Таможенники задержали на российско-норвежской границе директора Мурманского краеведческого музея Елену Химчук с 15 предметами, представляющими культурную ценность. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманской таможне.

«Всего обнаружено 15 предметов. Среди них были предметы женской военной форменной одежды, головные уборы — пилотка, форменный берет, медицинская косынка, карманное зеркало, керамическая сахарница. Все предметы женщина везла в личном багаже и не имела разрешительных документов на вывоз культурных ценностей из России», — сообщили в ведомстве.

Директор музея заявила, что не знала о необходимости декларирования музейных предметов.

В отношении Химчук возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование товаров при перемещении через таможенную границу ЕАЭС» и «Нарушение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС)». Дела переданы в суд.