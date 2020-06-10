Нью-Йорк, США, , 10:52 — REGNUM Из библиотеки сервиса HBO Max 1 июля 2020 года пропадут почти все кинокомиксы DC Comics. Об этом 9 июня сообщил портал ComicBook.

После 1 июля в библиотеке сервиса останутся только «Аквамен», «Шазам!», «Джокер», «Зелёный фонарь» и «Супергёрл». Однако авторы ComicBook заверяют, что все удалённые фильмы рано или поздно вернутся на HBO Max, так как они принадлежат компании WarnerMedia (как и сам сервис).

Напомним, HBO Max — это новый онлайн-кинотеатр для просмотра фильмов и сериалов. Его запуск состоялся 27 мая 2020 года.

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