Лондон, , 10:45 — REGNUM Писатель Нил Гейман и иллюстратор Крис Риддел вместе работают над созданием детской книги Pirate Stew («Пиратское рагу»). Об этом 9 июня сообщило издание The Guardian.

Создание Pirate Stew началось ещё в 2009 году, когда Нил Гейман написал небольшое детское стихотворение на клочке бумаги и оставил его у себя в кошельке. Позже писатель решил превратить его в полноценную книгу, чтобы прочитать своему сыну, когда он вырастет.

Напомним, Нил Гейман — это популярный британский писатель-фантаст. Его наиболее известными работами являются: «Звёздная пыль», «Каролина в стране кошмаров» и «Американские боги».

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