Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM Riot Games выпустила релизный трейлер обновления Return to the Stars («Возвращение к звёздам») для тактической игры Teamfight Tactics. Он был опубликован 9 июня на YouTube-канале League of Legends.

В обновлении геймеров ожидают персонажи трёх новых типов («астронавты», «модифицированные» и «парагоны»), а также «боевой пропуск» с уникальными наградами. Релиз «Возвращения к звёздам» ожидается сегодня, 10 июня.

Напомним, Teamfight Tactics — это многопользовательская тактическая игра, которая является спин-оффом League of Legends. Проект доступен на PC и мобильных устройствах.

