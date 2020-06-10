Томск, , 09:05 — REGNUM Красноярский институт «Гражданпроект» приступил к разработке проектно-сметной документации (ПСД) для капитального ремонта здания томского театра куклы и актера «Скоморох». Для разработки ПСД в бюджете Томской области на текущий год предусмотрены 20 млн рублей, уточнили в администрации региона.

К капитальному ремонту в здании планируют приступить в 2022 году. Он будет проходить в рамках национального проекта «Культура». Для этого в федеральном бюджете заложено 65 млн рублей.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия области Елены Перетягиной, специалисты комитета будут контролировать ход реставрационных работ в здании памятника федерального значенияна каждом из этапов.

«Подрядчику предстоит приспособить историческое здание под театр: предусмотреть установку специального сценического оборудования, не повредив при этом ценные исторические элементы интерьера», — уточнила она.

Отметим, что «Дом науки. Народный университет» построен в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Андрея Крячкова на средства мецената Петра Макушина.