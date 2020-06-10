Пекин, , 03:53 — REGNUM Министерство культуры Китая сделало доступным более 1000 документальных фильмов для просмотра в интернете в рамках мероприятия по защите культурного наследия, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Мероприятие является частью серии активностей в преддверии предстоящего Дня защиты культурного и природного наследия, которое в этом году выпало в Китае на 13 июня. Вдобавок к таким сериалам как «Ремесла Китая», отражающим традиционное мастерство изготовления фарфоровой посуды, мероприятие также представит видео-зону, где будут ежедневно показывать документальные фильмы о традиционной пище, музыке, спорте и так далее, сообщили на сайте министерства.

Зрители смогут также снимать и загружать собственные короткометражные фильмы, связанные с защитой культурного наследия. Сериалы будут доступны на восьми крупнейших интернет-платформах Китая, включая Tencent Video, iQiyi и Youku. Мероприятие продлится до 14 июня.