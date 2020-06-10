Чикаго, США, , 02:52 — REGNUM Традиционный музыкальный рок-фестиваль Lollapalooza, уже почти 30 лет проходящий в чикагском Грант-парке в конце июля, был отменён властями Чикаго в связи с угрозой нового коронавируса. Об этом 9 июня со ссылкой на мэра Лори Лайтфут сообщает телекомпания CNN.

Также в Чикаго были отменены и другие массовые мероприятия, проведение которых планировалось до начала сентября.

По словам мэра, приводимым телеканалом, городские власти «отдают приоритет вопросам обеспечения безопасности и здоровья». При этом Лайтфут отметила, что вычеркнуть из городского календаря эти мероприятия с большим числом заинтересованных участников «для нас очень непросто».

Напомним, ранее в Чикаго уже отменили парад на День поминовения, фестивали блюза и церковной музыки.

На сайте фестиваля Lollapalooza, который на четыре дня собирает в Чикаго музыкальные группы, играющие в стилях хеви-метал, хип-хоп и панк-рок, сообщается, что организаторы намерены провести его с 30 июля по 2 августа в виртуальном формате. И подготовить к его 30-летию в 2021 году по настоящему «яркое зрелище».

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